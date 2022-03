Girasoles: El símbolo de Ucrania a un mes de la guerra

Más de un mes lleva la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha dejado miles de heridos y fallecidos. Aún así hay quienes no pierden la esperanza, teniendo a los girasoles como el símbolo de unión.

El girasol es la flor nacional de Ucrania y surgieron como un símbolo de resistencia tras la divulgación de un video en redes sociales donde una mujer le da semillas de esta planta a un soldado ruso.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022