Sistema Político en la Convención: Presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico ¿Qué significa?

Poco más de 15 minutos quedaban para la medianoche entre este lunes y martes, cuando se presentaron las indicaciones del informe de Sistema de Político, al filo de vencer el plazo.

La instancia acordó no incluir las “vicepresidente” y “ministro de gobierno” que se habían discutido para acompañar al Presidente, pero sí se estableció un Congreso de Diputadas y Diputados y una “Cámara de las Regiones”.

“Hemos logrado, por ejemplo, y hemos acordado que habrá un régimen presidencial en forma, sin ministro de gobierno y sin vicepresidencia. Ese fue el acuerdo al que se ha llegado. Así que hemos ido despejando los nudos críticos progresivamente con disposición al diálogo, con capacidad de apertura y eso nos tiene muy satisfechos”, señaló el convencional Pedro Muñoz, según recoge La Tercera.

Ambas figuras no se incluyeron porque “así como en muchos casos hay que introducir innovaciones, en muchos casos también es importante no innovar, porque eran dos figuras extrañas a nuestro sistema político y no sabíamos las consecuencias que podía traer para el régimen presidencial y el sistema democrático la incorporación de una u otra figura”.

Se trata de un total de 60 artículos (35 menos de los que había en el informe original) al que adhirieron el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, Chile Digno, Independiente No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.

¿Qué significa esto?

El modelo de presidencialismo atenuado apunta a reducir los poderes del Presidente, menguando lo que hoy se define como el “híperpresidencialismo”.

Por su parte también se acordó un Congreso bicameral asimétrico, el cual estará formado por una Cámara de Diputadas y Diputados (integrado por no menos de 155 miembros), y una Cámara de las Regiones -actual Senado- (compuesto por un mínimo de tres integrantes por región y que todas las regiones tengan la misma cantidad). Ambas cámaras tendrían un principio de paridad y plurinacionalidad.

Según reportó La Tercera, la mayoría de los convencionales quedaron conformes con el acuerdo, aunque Pueblo Constituyente se mostró descontento ya que no se logró incluir la participación de movimientos políticos y listas de independientes. “No se toca la lista de independientes, lo vemos con la preocupación (…). Y nos reservamos el derecho a presentar nuestras indicaciones”, afirmó la constituyente Francisca Arauna.