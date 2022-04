Policía civil: Los cambios que se podrían producir en Carabineros con la Convención

“Las policías dependen del ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”.

Así está definida la propuesta aprobada en la Comisión de Sistema Político de Convención Constitucional (CC), para que policías sean instituciones civiles.

Esta es una de las 25 normas que se aprobaron en esa instancia pero que aún no pasan al borrador de la nueva Constitución, sino que deben ser votadas en el pleno durante esta semana.

El futuro de la institución cambiará o no dependiendo de lo que decida la Convención, que actualmente tiene un carácter militar. Además, entre las dudas existentes están las horas extra y el derecho a huelga.

Respecto al derecho a huelga o la creación de sindicatos también se generan dudas, ya que “en una institución de carácter civil nos podríamos sindicalizar, hacer huelgas, manifestaciones de brazos caídos. Sería algo muy fuerte, pero sustentado en la Constitución”.

El exministro del Interior, Jorge Burgos (DC) planteó: “¿Qué buscan los convencionales: terminar con el carácter militar de Carabineros, en el sentido de un cuerpo uniformado, disciplinado, obediente, jerarquizado, no deliberante? No lo sé ¿O quieren una policía más comunitaria, más cercana a la ciudadanía? Si es esto último es perfectamente posible reforma y no re fundación”.

Desde la otra vereda, la convencional Alondra Carrillo (Movimientos Sociales), que votó a favor de la medida comentó en Twitter: “Desmilitarizar Carabineros para tener una policía profesional, jerarquizada, obediente, no deliberante y con fuertes controles civiles es una de las orientaciones históricas que se han plasmado los últimos días en el segundo informe de la Comisión”.

Siguiendo la misma línea, Constanza Schonhaut (CS) indicó que las policías “mantendrán una estructura jerarquizada, obediente y subordinada al poder civil, pero evitando aplicar una visión militarizada en los debates y políticas sobre seguridad pública”.