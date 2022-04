La respuesta de la vocera de Punta Peuco a la ministra de Defensa: “La segmentación asegura que las personas que estén cumpliendo una condena no se agredan entre sí”

El cierre de Punta Peuco ha sido un tema que ronda los gobiernos desde hace muchos años. Ahora con el Gobierno de Gabriel Boric, no ha sido la excepción.

Durante el fin de semana, la ministra de Defensa Maya Fernández comentó en El Mercurio que “no tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales”.

En respuesta, el ministerio de Justicia aclaró que el penal construido bajo la administración de Eduardo Frei en 1995, no cerrará, or lo menos, prontamente: “La ministra Fernández expresó una voluntad personal muy respetable, pero desde Justicia no hay ningún anuncio que hacer a ese respecto por el momento”.

Consultada al respecto, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco sostuvo: “Nosotros como Poder Judicial no tenemos una opinión sobre el tema de los cambios o no que se hagan respecto del sistema carcelario”.

Agregando: “Solamente hacer presente que es importante avanzar en toda la correcta segmentación de las personas que están presas, porque eso también tiene que ver de la protección que se debe brindar respecto de ellas”.

“La segmentación asegura que los imputados o las personas que estén cumpliendo una condena no se agredan entre sí. En consecuencia, una personas que está bajo la tuición del estado no termine agredida. Nosotros hemos fallado juicios en esta materia por responsabilidad civil del Estado”, explicó.

En esa línea, agregó que “en consecuencia, cual sea la solución que se dé a cada uno de los grupos que se encuentran privados de libertad, es importante que la segmentación se mantenga, de tal manera que esas personas estén presas para cumplir sus penas y no bajo algún tipo de riesgo que podrían sufrir”.

Finalmente, señaló que “no tenemos postura, porque tampoco hemos sido consultados en la materia ni es competencia judicial propiamente”.