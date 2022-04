Adenovirus 41: El posible virus que estaría causando la hepatitis pediátrica ‘desconocida’ y que ya cobró una primera muerte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado 169 casos de hepatitis aguda repartidos en 11 países hasta el 21 de abril, con especial preocupación al ser de un origen desconocido.

De acuerdo a la información conocida, cerca del 10% de los afectados ha necesitado un trasplante de hígado, mientras que ya se confirmó la primera muerte en el Reino Unido.

La mayoría de los afectados se encuentra en Europa y Estados Unidos, con casos en menores entre los 1 y los 16 años de edad. Estos son los países donde se han reportado los casos:

Reino Unido (114)

España (13)

Israel (12)

Estados Unidos (9)

Dinamarca (6)

Irlanda (<5)

Países Bajos (4)

Italia (4)

Noruega (2)

Francia (2)

Rumanía (1)

Bélgica (1)

Entre los síntomas se encuentran problemas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave.

Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (A, B, C, D y E) no se han encontrado en ninguno de estos casos, en los cuales casi no se presenta fiebre.

“Todavía no está claro si se ha producido un aumento de los casos de hepatitis, o un aumento de la concienciación sobre los casos de hepatitis que se producen al ritmo esperado, pero que no se detectan”, señalaron desde la OMS. “Aunque el adenovirus es una posible hipótesis, se está investigando el agente causante”.

Se han detectado adenovirus en al menos 74 casos y en 18 donde se han hecho pruebas moleculares se han identificado como F tipo 41. “La infección por el adenovirus de tipo 41, el tipo de adenovirus implicado, no se había relacionado anteriormente con este tipo de presentación clínica”, sostienen.