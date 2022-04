¿De qué se tratan los diálogos sociales para la reforma previsional?

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric inició los diálogos sociales con los que el Gobierno busca conseguir acuerdos de participación tripartita para elaborar la normativa de reforma previsional.

El mandatario destacó el rol de los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, indicando que, como Ejecutivo, recogerán las experiencias de sus administraciones para desarrollar la medida.

“’Hoy iniciamos un camino hacia un nuevo pacto social para la seguridad en Chile’, eso es lo que dice mi discurso, pero yo quiero decir que no iniciamos, porque como bien decía la ministra, esto se intentó antes, en el gobierno de la ex presidenta Bachelet y en el gobierno del ex presidente Piñera”, señaló durante la ceremonia en la sede en Santiago de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).