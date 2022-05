“Hoy se cree que rompiendo o incendiando una escuela o transporte público se logra el objetivo”: Ministra Vallejo se refirió a la violencia en protestas estudiantiles

Durante la mañana del este martes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los hechos de violencia ocurridos durante el lunes en el marco de manifestaciones estudiantiles y que terminaron con dos buses del transporte público incendiados además un incendio en dependencias del Instituto Nacional.

“Yo no sé cuáles son las motivaciones o razones que están detrás de esos hechos, pero la consecuencia directa es un daño no al gobierno, no simplemente a la imagen país, sino que a usuarios que son particularmente familias que son de la clase trabajadora”, manifestó en Radio Universo la ministra dela Secretaría General de Gobierno.