Ministro de Vivienda responde a cómo será el arriendo a “precio justo”

Chile enfrenta un déficit de más de 600.000 viviendas, según un catastro de la organización Déficit Cero, una cifra que ha ido en aumento durante los últimos años.

Para hacerle frente a una parte de este problema, el mandatario anunció en su primera Cuenta Pública que durante todo su mandato se construirían 260.000 “viviendas dignas”, 65.000 de ellas durante este año.

Otra de las estrategias que nombró fue el aumento de la oferta “de viviendas en arriendo a precio justo”, medida que también es utilizada en otros países.

En entrevista con T13 Radio, el ministro de Vivienda Carlos Montes, explicó cómo se está trabajando en la materia, ya que si bien existen terrenos para construir, el problema son los elevados precios.

Sebastián Bowen: “Está comenzando la noción de que en Chile no puedes tener una vivienda”

Aprobaciones y regreso a los comisiones en derechos fundamentales en la CC: “Vienen semanas complejas y no sé si el tiempo alcanza”

“Es un problema bien complejo y que no es fácil (de resolver). No es llegar y poner subsidios, hay que ver las causas de esto”, sostuvo respecto al precio de los materiales de construcción, algo que ha llevado a detener proyectos de viviendas sociales. “En algunos de los insumos tenemos que aumentar la producción nacional también. No son soluciones inmediatas”, agregó.