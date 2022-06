No solucionó el problema: 156 millones de dólares se invirtieron en Ventanas

Lo último fue la implementación de carga fría para los Convertidores de Pierce Smith (CPS) y reemplazo del intercambiador de calor. “ Costo aprox: US $7 millones ”, dice el texto.

También se instaló un cuarto campo precipitador electrostático en el horno eléctrico para material particulado y se aumentó la captación del secador; se instaló “una cerca de un kilómetro de mallas perimetrales para evitar la dispersión del polvo y se construye un nuevo centro de acopio de concentrado. Costo aprox: US $17 millones ”.

El primero de estos fue de 27,5 millones de dólares , y los cambios que se realizaron fueron: “Se aumenta la capacidad de captación de la planta de ácido; se moderniza el equipamiento de las estaciones de monitoreo y se construye una torre meteorológica para modelar y relacionar el impacto de las emisiones en función de variables meteorológicas. Costo: US $3,5 millones ”.

“L a empresa ha invertido cerca US $156 millones para cumplir las distintas normativas medioambientales ”, apuntó una minuta interna del Gobierno, según informó BioBioChile.

Un total de 156 millones de dólares han sido invertidos en la fundición Ventanas desde que pasó a ser parte de Codelco, en 2005, algo que no ha logrado resolver el problema de la contaminación que afecta a la zona de Quintero.

También se realizó un “tratamiento de gases secundarios del convertidor CT (equivalente a un edificio de 9 pisos) Costo: US$ 5 millones ”.

Esto se separa en: “​Captación de gases secundarios para el Convertidor Teniente (CT) y los CPS; captación de gases de sangría del CT y del horno eléctrico, tratamiento de gases de cola de la planta de ácido, tratamiento de gases fugitivos de los CPS y CT, eliminación de humos visibles de los hornos de refino a fuego (para reducir en más de 90% el material particulado de este proceso) y reemplazo de la Torre K5. Costo: US$ 123 millones ”.

Aquí se produjo la mayor inversión. “ US$ 128 millones en el período 2013-2018 , tras el Decreto Supremo 28 que modificó la norma a un máximo 14.650 ton/año de SO2 y 48 ton/año de arsénico, con 95% de captura”, se explica en la minuta.

En marzo de 2019 el Ministerio de Medio Ambiente dio a concoere un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. Aquí se estableció que “para la División Ventanas la reducción de sus emisiones de material particulado a 89 t/año (actualmente es 104 t/año) y de dióxido de azufre a 9.523 t/año (actualmente es 10.561 t/año)”.

Para lograr que Ventanas cumpla esa normativa, “Codelco debería invertir US$ 52 millones de dólares entre 2022-2023”. Y advierte que “si la normativa actual que exige 95% de captura de las emisiones se ajusta al estándar mundial de 98%, las inversiones requeridas serían de US$ 150 millones adicionales. Esta mejora tecnológica disminuiría, pero no evitaría la ocurrencia de “peaks horarios” como el sucedido el lunes 6 de junio pasado”.

La solución definitiva para el Gobierno sería “construir una solución de horno encapsulado, tipo horno flash, además de extensos tiempos de aprobación ambiental, lo que implica básicamente una nueva fundición con un costo por sobre los US$ 1.000 millones”.