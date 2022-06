Corte Suprema admitió recurso que busca anular el juicio contra Nicolás López

Durante este miércoles, la Corte Suprema admitió el recurso de nulidad presentado por la defensa de Nicolás López, con el que se busca dejar sin efecto el juicio en su contra, y con ello la condena de cinco años y un día de cárcel efectiva.

Ante esto, el destino del cineasta queda en manos de la sala penal de la Corte Suprema, quienes deben poner el caso en tabla y luego citar a quienes corresponda.

Esto fue una decisión unánime que fue tomada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos y el abogado integrante Ricardo Abuauad.

La defensa de López sostiene que los jueces orales habrían infringido las garantías constitucionales del cineasta.

Además, la defensa de López plantea cuestiona el testimonio de una de las víctimas, ya que en su caso “no existió en juicio prueba alguna de corroboración del relato dado”, lo que constituiría una infracción del debido proceso.

“La presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género, teniendo que demostrarse no si la víctima miente, si no, si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio”, dice el texto.