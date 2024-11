Tras revelación de Juan Pablo Hermosilla: Corte Suprema ordena sumario contra los ministros Carroza y Valderrama

Tras la publicación de Juan Pablo Hermosilla la lista de jueces y fiscales que habrían mantenido conversaciones de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, la Corte Suprema orden{o un sumario contra los ministros Mario Carroza y Manuel Valderrama.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que la acción fue aceptada por mayoría de votos, y se realizará para “dar a conocer y acreditar efectivamente los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla circunstancialmente”.

Asimismo, explicó que el resultado del sumario, la vocera explicó que “puede terminar con un informe del fiscal en que diga que existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado disciplinariamente. Y si estima que no lo hay, puede proponer el sobreseimiento, y si estima que lo existe, puede proponer alguna medida disciplinaria que establece el código orgánico”.

Además, por mayoría de votos también se determinó hacer un “reproche ético” a la ministra María Teresa Letelier y al ministro Jean Pierre Matus.

Previo a esta determinación, a través de un comunicado, Valderrama aseveró que “como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago primero, y, desde 2015, como ministro de la Corte Suprema, jamás he conversado con el señor Hermosilla sobre causas judiciales pendientes en que me tocó intervenir ni en ninguna otra causa”.