PS llama a Lagos a rectificar y dice que expresidente “se equivocó”

Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, fue crítico con el expresidente Ricardo Lagos, quien publicó una carta respecto al plebiscito de salida pero que no mostró una postura respecto al Apruebo o Rechazo.

“El desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”, manifestó el exmandatario. Ante esto, Escalona aseguró que el exgobernante se equivocó y debe rectificar su postura.

“Mi opinión es que el Presidente se equivocó y yo espero que él rectifique. Se equivocó, porque el Apruebo y el Rechazo no son lo mismo, el Apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, en un Estado democrático y social de derechos que enfrente los temas pendientes que llevaron a un estallido social”, comentó Escalona.

“El Rechazo es el pasado, la Constitución de Pinochet. El Apruebo y el Rechazo no están en el mismo nivel, son dos opciones de país que son diferentes. En consecuencia, nosotros seguimos inamoviblemente, sin duda alguna y sin vacilaciones, a secas, con la opción del Apruebo, porque de esa base, de ese pilar, podemos mejorar la nueva institucionalidad en el futuro”, destacó.

“El Presidente Lagos se pone en sitio que no tiene piso, que no tiene base. Él, seguramente mirando una perspectiva compleja que tiene el país, trata de estar por encima del Apruebo y el Rechazo. Pero, al final, no tiene un piso, un pilar desde el cual proyectar una acción política futura. Nosotros estamos convencidos que el proceso continuo de perfeccionamiento de la democracia en Chile depende del Apruebo, de establecer un pilar democrático para desde ahí construir cambios en democracia, pluralismo y libertad”, manifestó.

Escalona también aprovechó el momento de destacar el reencuentro de quienes formaron parte de la Concertación, donde señaló que “nos permite reconstituir la historia, estamos ahora en una etapa muy importante y no debe pasar lo que ocurrió el año ’89 o ’90, con las opciones que el país tiene, el Apruebo o el Rechazo, porque ya vivimos esta experiencia”.

“Las fuerzas tradicionales conservadoras del país el año ’89, a través de Sergio Onofre Jarpa, comprometieron reformas constitucionales que nunca se llevaron a cabo, que nunca se cumplieron. Ahora dicen lo mismo respecto del Rechazo, eso no puede ocurrir, que se vuelva a caer en la misma trampa”, advirtió.

A su parecer, “el país no puede repetir el mismo error, por eso que compartimos la perspectiva del Apruebo. Naturalmente con el común compromiso de mejorar todo lo que se tenga que mejorar en el nuevo texto, sobre la base de contar con una nueva Constitución, que sea fruto de la voluntad ciudadana, que haya surgido en democracia”.