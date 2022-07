La definición por el Apruebo: El inminente quiebre de la DC

Diferentes coletazos han generado la decisión de la junta nacional de la DC de inclinarse por el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Mediante una votación electrónica, en la que participaron 341 dirigentes de los 407 habilitados, la opción Apruebo se impuso con un 63,53% por sobre el Rechazo, que alcanzó un 36,47%. Solo se registró una abstención.

En conversación con Duna en Punto, el presidente del partido, Felipe Delpin, aseveró que “convocamos a todos nuestros camaradas que estuvieron en una posición minoritaria que se respete el acuerdo de la junta nacional (…) Hay que ser demócratas hasta que duela”.

Asimismo, criticó la postura del ex timonel de la falange. “No comparto los dichos de Fuad Chahín, fue presidente del partido y por lo tanto debiese tener una actitud más republicana y de respetar los acuerdos de la junta nacional”, afirmó.

Por su parte, en conversación con Radio Pauta, Chahín aseveró que el resultado obtenido era “bastante esperable”, pero recalcó que “yo voy a defender mi postura”.

También, manifestó su opinión tras la definición de la junta nacional, y aseguró que “acá el partido lo que hace es una vez más subirse al ultimo vagón del tren de izquierda, porque lo que buscan es tratar de seguir haciendo méritos a ver si les reparten algunos carguitos en el gobierno. Esa es la verdad, y por eso es que la mesa directiva se la jugó a concho por esto”.

En ese sentido, precisó que la mesa directiva de la falange, liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, “lo que quieren es ponernos en una situación insostenible, o que nos vayamos, o que nos expulsen”.

“Yo la verdad es que no me voy a ir, porque me siento absolutamente representado por los principios, valores, doctrina de la Democracia Cristiana. Milito desde los 14 años, tendrán que expulsarme, pero a mí a lo que no me pueden obligar es a tomar una opción que me parece que es mala para al país, que es peligrosa para el país”, agregó.

Otra persona de la DC que votará Rechazo es la senadora Ximena Rincón, quien aseveró que la decisión de la mesa directiva “no recoge el sentir mayoritario de la DC en las bases, nosotros queríamos un militante un voto para tomar esta decisión”.

“Creo profundamente que el sentir mayoritario de los militantes de mi partido no está con la opción que ha tomado la Junta Nacional”, añadió.

Asimismo, “en virtud de aquello, recorreré incansablemente cada rincón de nuestra patria para poder explicar el fundamento de mi opción Rechazo. Creo que, tal como lo hicimos el año ’88, en que nos atrevimos a decir que NO, en esta oportunidad, para defender la democracia, tenemos que atrevernos a votar Rechazo”, concluyó.