Ricardo Lagos y CC: “Debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos”

“Hay una responsabilidad de la constituyente, ellos debieron hacer un esfuerzo mayor por entender que no debían ser tan partisanos como dijo previsoramente el Presidente Boric”, aseguró el ex presidente de Ricardo Lagos.

En conversación con La Tercera Domingo, el ex jefe de Estado señaló que “como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”.

Respecto de la carta que publicó en su Twitter, aseveró que “amento que se haya malentendido como que estoy a favor de unos o de otros. No es el caso”

“Lo único que sé es que tal como estamos ahora, no sé cómo vamos a comenzar el debate el 5 de septiembre. Porque el 5 de septiembre vamos a seguir discutiendo la Constitución”, agregó.

El ex presidente sostuvo que “habríamos esperado que hubiera un alto grado de consenso, porque en definitiva eso es un proceso constituyente. Y el encono que veo entre el Rechazo y el Apruebo es tan grande que me rebelo a ser encasillado”.

Posteriormente señaló que “no quiero con que yo diga Apruebo o Rechazo, que si tengo una alguna influencia… no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente”.

La reacciones a la entrevista de Lagos

La primera presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, señaló que “escuché las palabras de Lagos y muchos hoy hablan de la Constitución ‘partisana’, yo creo que es una forma de deslegitimar un proceso colectivo porque no se ajustó a los cánones de la elite política. Lagos es parte de la elite política y él está defendiendo su posición personal en la política”.

“Lagos viene de un gobierno muy verticalista y esa forma de representación política cayó en una crisis muy profunda. Mi llamado a Lagos a que lea el origen del movimiento social que nos llevó a plantear el debate para cambiar la vieja Constitución y la forma en que se llevó adelante el trabajo de la Convención que permitió llegar a los acuerdos de dos tercios con quienes quisieron hacer los cambios”, remarcó.

Por su parte, Hernán Larraín Matte (Evópoli), vicepresidente adjunto de la segunda mesa directiva de la Convención Constituyente, sostuvo que “yo comparto el criterio del expresidente Lagos de que esta Convención en vez de buscar el diálogo amplio estuvo trabajando bajo los dictados de una mayoría de la izquierda y eso se refleja en el texto. El texto es el resultado de eso y sin dudas es partisano, porque representa a un mundo y en ese sentido es excluyente”.

Asimismo, el vicepresidente adjunto y representante del colectivo socialista al interior de la Convención, Tomás Laibe señaló que “el presidente lo que hace es reconocer la realidad de la Convención Constitucional, de algunas personas radicalizadas que pensaban que la historia comenzó con ellos y eso lo alertamos. Por ejemplo, yo señalé que la no invitación a los expresidentes era de un error profundo y obedecía a la arrogancia de algunos”.