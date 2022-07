Luisa Durán hace frente a las críticas que se le han hecho al expresidente Ricardo Lagos: “Su figura no ha sido apreciada como debería (…) Me ha dolido mucho”

Luisa Durán, defendió a su esposo, el expresidente Ricardo Lagos tras las críticas que le han llegado en la última semana, donde aseguró que “su figura no ha sido apreciada como debía”, en conversación con la revista “Ya”.

“No se trata de que tengamos aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura (…) Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia”, señaló.

En ese sentido agregó que “todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar, debieron haberlas tratado y no haber estado ayudando a tirar. Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia”.

Respecto a su posición frente al plebiscito de septiembre, afirmó que cambia su voto “todos los días” por lo que aún no tiene decidido: “Al principio, sobre todo, se hizo todo tan mal (…) Espero que salga bien, creo que todos esperamos eso”.