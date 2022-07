¿Más atribuciones a los inspectores municipales?: Un 82% está de acuerdo según encuesta ciudadana de Municipalidad de Las Condes

Ante la sostenida alza de delitos que experimenta nuestro país, la municipalidad de Las Condes decidió realizar una consulta a sus vecinos enfocada en materias de seguridad.

En esta encuesta votaron 10.402 vecinos de la comuna de los cuales más de un 82% señaló que los inspectores municipales deben tener más atribuciones.

Como indicó la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza: “Con preocupación estamos observando cómo los delitos están aumentando, cómo hay una violencia que está desbordada y un Gobierno absolutamente sobrepasado. Por eso decidimos lanzar una Consulta Ciudadana en materia de seguridad que nos permita conocer la opinión de quienes viven en la comuna y quienes en algunos casos han sido víctimas de delitos. No queremos que los delincuentes vean en Las Condes un terreno fértil para actuar y si es necesario correr el cerco de las atribuciones, o bien analizar nuevas medidas y estrategias para mantener a nuestros vecinos seguros, lo vamos a hacer”.

La consulta

La encuesta estuvo compuesta de 3 preguntas. La primera consultaba si los inspectores municipales pueden utilizar equipamiento de autodefensa no letal frente a situaciones de delitos. Ante esa inquietud el 95,6% de los votantes estuvo de acuerdo, mientras un 3,6% dijo que no. Solo un 0,8% planteó no saber.

La segunda pregunta tuvo el mayor porcentaje de aceptación, ya que un 96,3% de los votantes señaló estar de acuerdo con que inspectores municipales puedan detener a sujetos en flagrancia y trasladarlos hacia las comisarías. En este caso solo un 3,2% de los vecinos indicó estar en contra.

Finalmente, a la pregunta “¿estarías de acuerdo con que nuestros inspectores municipales colaboren en labores operativas de Carabineros tales como realizar control de identidad, recibir denuncias, etc.?”, un 82,6% estuvo de acuerdo y un 14,2% señaló no estará a favor de la medida.