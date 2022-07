“Le hacen un tremendo daño al Apruebo”: Las críticas a los dichos de Elisa Loncon

Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional, fue criticada por sus dichos sobre la forma en que se deberían garantizar los derechos sociales de nueva Constitución, donde dio a entender que esto sería a partir de una “redistribución de la riqueza”.

La representante del pueblo mapuche fue parte del curso “Proceso Constituyente en Chile: Soberanía de los Pueblos para la democracia y la justicia social”, organizado por EduAbierta y Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Fue en ese contexto, donde señaló que “la Constitución del 80 no protegió a sus ciudadanos, porque tenía un foco que era el ‘don dinero’, y había que atrapar hasta que más pudiera este ‘don dinero’. En el caso de la mayoría de los chilenos para pagar deudas, y los empresarios, las diez familias, para enriquecer sus arcas”.

“No somos dueños de casas propias y, si jubiláramos, las pensiones no alcanzan ni siquiera para pagar un tercio del dividendo. A ese nivel estamos. Sin embargo, todo el sistema de AFP recauda 100% de ganancia; las isapres, 100% de ganancias. La educación pública igual hay que pagarla. Entonces, tienes que pagar para ejercer derechos”, agregó.

Críticas desde el Congreso

Debido a estos dichos, diversos diputados la criticaron, entre los que se encuentra Miguel Mellado (RN), quien manifestó: “La llamaría a buscar un buen asesor económico. Pensar que con la redistribución de la riqueza de las cinco familias más ricas del país va a haber un desarrollo económico, es una ignorancia supina”.

“Quitarle al rico para entregarle al resto es una visión ideológica antigua, añeja, que ya se ha visto que no sirve”, agregó.

El diputado del PS, Marcos Ilabaca también lo calificó como un “tremendo error”, y se mostró en desacuerdo con lo comentado por la doctora en Humanidades y Literatura.

“Claramente cuando los ex constituyentes establecen ese tipo de argumentos le hacen un tremendo daño al Apruebo, le hacen un tremendo daño al trabajo que ellos mismos desarrollaron”, aseguró en Radio Pauta.

“No comparto ninguna de las afirmaciones de la ex presidenta de la Convención. Creo que fue un tremendo desacierto, tremendo error, imprudencia. No corresponde que se establezcan fake news por ningún lado porque nada de lo que afirmó es correcto”, sostuvo el parlamentario. “En ningún caso puedes solventar económicamente las tremendas reformas que se establecen en la Constitución a través de las 10 familias más ricas de Chile, eso no es así”.

Derechos sociales y Aprobar para reformar

“El sistema neoliberal nos robó los derechos sociales. (…) Nos tuvo siempre en deuda. En el futuro íbamos a tener la casa, en el futuro vamos a terminar de pagar el CAE. ¿Y el presente qué era? Trabajar para el futuro”, fue parte de la intervención de Loncon.

En este punto agregó que el Estado debe garantizar esos derechos sociales. “¿Cómo se garantizan? Por la redistribución de la riqueza, porque ya no estaría concentrada en las diez familias, sino a lo largo de las regiones, que van a administrar también recursos”.

“Un Estado solidario, que va a manejar los dineros y los va a redistribuir a las regiones. Entonces hay una reorganización”, cerró Loncon.

Al respecto Ilabaca abordó una coordinación política para implementar la Constitución, en caso de que gane el Apruebo, con la idea de reformar el texto.

“No me cierro hoy a conversar respecto a eso, porque la Constitución que salió de la Convención tiene varios temas complejos y desde la mirada socialista estamos disponibles a generar esas reformas después del Plebiscito”, manifestó Ilabaca.