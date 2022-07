“El Apruebo va a ganar con más del 60% y se van a sorprender”: El pronóstico de Daniel Jadue ante el plebiscito de salida

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta pronosticó que el Apruebo ganará “con más del 60%” de los votos en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

“Hablo por mí y por la posición del PC, nosotros aprobamos sin apellidos, no tenemos ninguna duda que una Constitución nacida en democracia, de mano de las y los ciudadanos con los pueblos originarios de forma paritaria, es un avance cualitativo en términos de la profundización y el mejoramiento de la democracia”, manifestó Jadue en conversación con Radio Universo.

También recalcó que “no existen terceras vías”, donde fue crítico al señalar que la instalación de esto “pareciera dejar en claro que los que firmaron en Acuerdo del 15 de noviembre no tenían muchas ganas de firmarlo. Parece que lo firmaron bajo harta presión, no sólo de la ciudadanía, sino que de los militares y los que estaban asustados porque caía el gobierno; entonces, no queriendo, tuvieron que aceptar un proceso constitucional y hoy día están tratando de hacerlo fracasar”.

Respecto a la tendencia que muestran los sondeos con resultados del Plebiscito, el alcalde de Recoleta sostuvo que “las mismas encuestas que hoy día dicen que el Rechazo va ganando, decían que estábamos empatados para el 80/20 (en el plebiscito de entrada)”.

Por otro lado, calificó en duros término a Felipe Kast, a quien llamó “el mentiroso más grande de Chile”.

“Las mentiras de la derecha, que son los mismos que critican la Convención, como el senador (Felipe) Kast, yo recuerdo que es el mentiroso más grande de Chile, dijo a todo Chile que había visto una foto de un enfrentamiento que nunca existió para justificar un asesinato de un comunero mapuche por la espalda (…) si Chile quiere optar por la mentira, ese ya es un problema de la democracia”.

“He estado en el territorio”, manifestó Jadue, donde se mostró convencido de que “el Apruebo va a ganar, y va ganar con más del 60%, se van a sorprender”.