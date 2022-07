El tratado contra pandemias de la OMS con el que se busca no repetir los errores del Covid-19

Desde este lunes comenzó la segunda ronda de conversaciones lideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contar con un “tratado contra pandemias”.

Estos diálogos intergubernamentales buscan lograr un mecanismo vinculante con el que se puedan evitar errores como los que ha habido en el manejo de la covid-19.

El órgano de negociación intergubernamental debatirá hasta el viernes 22 de julio los detalles del posible tratado, que la OMS espera tener aprobado en 2024. La instancia es presidida por la sudafricana Precious Matsoso y el neerlandés Roland Driece.

En la apertura de las negociaciones, el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, subrayó que ya se consiguieron importantes progresos en la primera ronda, celebrada en junio, como la elaboración de un borrador inicial para el posible tratado.

A hot week ahead in #Geneve on @WHO #PandemicAccord negotiations under the able chairmanship of Precious Matsoso and Roland Driece #HealthSecurity #pandemic #preparedness and #response #IHR

