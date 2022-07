Estudio del Mineduc sobre el CAE: 4 contradicciones del informe

Diversas dudas dejó el primer informe de caracterización socioeconómica de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En Nada Personal, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, señaló que “los datos que entregó el Mineduc no calzan con los estudios que se han hecho (…) hubo una decisión metodológica altamente cuestionable”.

Según el estudio, el 69% de quienes presentan deudas percibe ingresos inferiores a $750 mil al mes, lo que equivale a 465 mil personas. Asimismo, el informe plantea que el 38% de los deudores del CAE gana menos de $250 mil mensuales, con un promedio de ingreso de $ 47.146 pesos.

Tal como consignó La Tercera, existen cuatro contradicciones en el informa entregado por el Ministerio de Educación.

Bárbara Manríquez, trabajadora en el Mineduc entre 2018 hasta marzo de 2022 junto al ministro Raúl Figueroa, valoro la existencia de este informe, sin embargo sostuvo que los resultados a los que llegó el ministerio resultan “extrañables”, puesto que estos no guardan relación con los hallazgos previos en torno al sueldo de estudiantes de educación superior.

El gobierno afirmó que la condonación del CAE se cumplirá de manera “gradual”, “ordenada, sostenible, y no a costa de otras prioridades de políticas muy importantes”. ¿Qué te parece?

Según The Economist: ¿Cuáles son las 10 mejores ciudades para vivir?

Según el estudio entregado por el ministerio, el 37,6% de los profesionales con morosidad gana hasta $ 250 mil pesos. Sin embargo, la última información entregada por la Ocde en 2017 muestra que en Chile, quienes asistieron a la educación superior ganan casi el triple en comparación con quienes solo completaron la enseñanza media.

“Los resultados del ministerio muestran que el 38% de los deudores del CAE gana menos de 250 mil pesos y la verdad es que, al parecer, algo ocurrió en la metodología. Yo tiendo a pensar que ellos asignaron ingresos cero a personas para las cuales no encontraron información, no encontraron datos y que eso tiró los resultados para abajo (…) Es bastante dudoso que el resultado sea ese”, afirmó.

Por su parte, Julio Labraña, investigador asociado del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales, sostuvo al medio que entre los resultados no es posible ver la tasa de trabajos informales que es “altamente relevante”, puesto que en el último Boletín de Informalidad Laboral que generó el INE, las personas ocupadas informales totalizaron un 10,3%, lo que representa un total de 2.398.884.

“En un contexto laboral en que la informalidad es altamente relevante, eso también afecta al sector de la educación superior y a los egresados de la educación superior. Que se identifique ingreso cero donde efectivamente se recibió cierto sueldo es un error conceptual y metodológico (…) Es una premisa bastante equivocada, porque desvía totalmente los resultados del análisis; introduce muchos ceros cuando en la realidad son “X”. Es decir, no sabemos cuánto ganan esas personas, efectivamente. Probablemente no ganan demasiado, pero no es un cero”, comentó Labraña.