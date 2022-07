Vlado Mirosevic y uso de camiseta de La Roja con campaña del Apruebo: “No fue intención molestar a nadie, ni menos aprovecharse de la Selección chilena”

En el marco de la campaña para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, los diputados Vlado Mirosevic y Karol Cariola mostraron su apoyo a la campaña del Apruebo utilizando la camiseta de la Selección chilena.

Tras eso, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) publicó un comunicado criticando el uso de esta prenda para fines políticos, donde manifestaron que “La Roja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división”.

“No fue intención del comando molestar a nadie ni mucho menos aprovecharse de la selección chilena, no fue el espíritu”, sostuvo Mirosevic en Radio Concierto, quien se mostró de acuerdo al decir que esta “representa a todos”.

“Al equipo (del Apruebo) le pareció que valía la pena hacer algo con eso. Porque nosotros también somos chilenos y nos sentimos orgullosos de ser chilenos”, agregó.

También explicó que jamás se les cruzó por la cabeza que esto pudiera haber causado tanto revuelo, ya que “se les tapó además las marcas que son auspiciadores”, aunque si tenía el logo de la federación. “Realmente yo no lo pensé”, manifestó. Sin embargo pidió ir más allá de la polémica y centrarse en el tema de fondo.

Roberto Izikson y encuestas a favor del Rechazo: “Es el escenario más probable, pero no me atrevo a decir que es seguro”

“Yo me metí a este comando por lo siguiente: Yo no quiero que siga muriendo gente en Chile porque no tiene acceso a la salud, y eso pasa todos los días”, aseguró. Y añadió: “¿Qué es lo importante? El comando se está echando a andar. Tenemos 45 días. Tenemos que explicar y hablarle a los indecisos, yo estoy aquí en este comando para dar certezas”.