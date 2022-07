Hija de Mireya Baltra difunde video explicando por qué votará Rechazo

María Odette Morales Baltra, una de las cuatro hijas de la exdiputada comunista y ministra de Salvador Allende, Mireya Baltra, anunció a través de un video que votará Rechazo en el plebiscito de salida.

“Tengo una raíz profundamente de izquierda. Milité en las Juventudes Comunistas y tengo una serie de valores que me hacen hoy decir que esta Constitución no me representa. No vengo de la derecha. No acepté el golpe de Estado y sufrí el exilio por culpa de la dictadura de Pinochet. Pero no por eso voy a callarme. No quiero tener miedo; quiero tener la esperanza de que esta Constitución que nos están proponiendo no es la mía”, manifestó.