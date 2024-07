Sergio Micco después de los dichos de Consuelo Contreras con respecto al estallido social: “No hubo una política de violación a los derechos humanos, lo que no quita que sí hubo vulneraciones”

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a las últimas palabras que han tenido la actual directora Consuelo Contreras y la anterior, Lorena Fríes, frente a su gestión y lo sucedido durante el estallido social.

Con respecto a la acusación que hizo Friés de que cuando él estuvo al mando el Instituto se politizó, Micco dijo “que como hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda, a partir del 73 se identifican los derechos humanos con gente de izquierda perseguida. Y hay un tema que el instituto se tiene que hacer cargo y no lo hemos hecho bien. Y desde que llegué se polarizó porque fui el primer director que no era de izquierda”.

Micco, como lo ha dicho en otras oportunidades, está convencido de que el INDH necesita reformas, como, entre muchas cosas, abarcar los derechos de los adultos mayores, en la educación, en la salud, etc.

Micco dijo que no ha conversado con Consuelo Contreras después de la declaración que hizo diciendo que “valora sudeclaración que hizo de manera voluntaria” agregando que como dijo Contreras “no hubo violaciones sistemáticas y generalizadas durante el estallido social (…) El Presidente de la República también lo dijo. No hubo una política de violación a los derechos humanos, lo que no quita que sí hubo violaciones a los derechos humanos”.

“Graves, masivas y sistemáticas es la trilogía prácticamente de una dictadura, por eso no se habla de masivas y generalizadas. Sin embargo presentamos 3.500 querellas, por lo que el Instituto consideró que estaban pasando cosas graves”, puntualizó.