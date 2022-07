La crítica de Tiane Endler después de la Copa América: “Nos merecemos más; si queremos conseguir un cupo al Mundial no podemos jugar así”

“Estoy contenta con el triunfo, pero tengo rabia porque no debimos llegar hasta aquí. Como equipo nos merecemos más, deberíamos estar más arriba, necesitamos trabajar mejor, no debimos llegar a estas instancias. Tenemos suerte, una nueva posibilidad de clasificar al Mundial y debemos tomarlo con la seriedad que corresponde a un proceso de Selección”, aseguró la capitana de la Selección Chilena Femenina, Christiane Endler.

“Uno siempre quiere hacerlo mejor, no tuve mis mejores partidos. Uno quiere estar en las mejores condiciones, fui algo irregular. No creo que pase por nosotras los resultados, no nos podemos conformar con lo que hemos logrado hasta ahora”, añadió Endler en su alocución.