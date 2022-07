La viruela del mono no es una ETS

Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono se volvió una emergencia sanitaria de preocupación internacional, ya que se han registrado más de 14.000 casos en al menos 70 países.

Una de las discusiones que ha surgido entre expertos es si se trata de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) o no, ya que los principales contagiados son hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.

Esto sigue generando debate, ya que hasta ahora no se sabe cómo se transmite la enfermedad. También existen casos de menores de dos años que se han contraído el virus por contacto con fluidos biológicos infectados.

Una investigación publicada en el New England Journal of Medicine indicó que el 95% de los participantes analizados se infectaron por “actividad sexual”, pero los autores dejaron en claro que “no hay evidencia clara de transmisión a través de semen o fluidos vaginales” y solo se ha demostrado que se produce a través de grandes gotitas respiratorias o el contacto cercano o directo con las lesiones cutáneas.

Al respecto, la Universidad Johns Hopkins también ha estado informando sobre la viruela del mono, derribando los estigmas:

La diferencia entre la viruela del mono y las ETS

“La viruela del mono se propaga a través del contacto cercano con llagas o al compartir artículos como ropa de cama con alguien que tiene el virus, y se puede propagar a través de gotitas respiratorias grandes”.

“Hay dos factores que llevan a malentendidos de las ETS: Tú podrías infectarte con la viruela del mono durante las relaciones sexuales (al igual que podrías contraer la gripe durante las relaciones sexuales), pero el contacto cercano durante las relaciones sexuales no es el principal medio de transmisión. Además, algunos de los síntomas de la viruela del mono pueden presentarse como otras ITS, como el herpes o la sífilis”.

¿Por qué la viruela del mono se asocia con hombres homosexuales y Hombres que tienen sexo con otros Hombres (MSM, siglas en inglés)?

“Desafortunadamente, es principalmente un estigma. Si bien algunos de los primeros casos en el brote reciente ocurrieron entre hombres homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, un brote podría haber ocurrido con la misma facilidad en cualquier entorno congregado. El hecho de que un grupo haya tenido un mayor riesgo de exposición en un momento dado no significa que otros grupos no puedan estar expuestos. Pero, de nuevo, debido a que la viruela del mono se transmite por contacto cercano y otros medios no sexuales, cualquiera puede contraer la viruela del mono y no es una ‘enfermedad gay'”.

Entonces, soy sexualmente activo. ¿Cómo puedo estar atento a la viruela del mono?

“¡Gran pregunta! Los síntomas pueden aparecer entre 5-21 días. Mantente atento a cualquier erupción que pueda haber aparecido repentinamente, especialmente en la cara, las palmas de las manos o las plantas de los pies. Algunos otros síntomas comunes son llagas o lesiones alrededor del área genital. Si notas algo, comunícate con tu atención médica de preferencia para buscar un diagnóstico y tratamiento”.

¿Hay tratamiento?

“¡Sí! La cepa de viruela del mono que circula ahora suele ser leve y los síntomas pueden desaparecer por sí solos, sin embargo, también hay antivirales disponibles para tratar esta enfermedad. Esta es la razón por la cual el diagnóstico adecuado es crucial no solo para tratar la viruela del mono sino también para limitar la propagación”.