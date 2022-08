Presidente Boric desde Colombia: “Como Gobierno vamos a buscar la unidad de Chile y el proceso constituyente debe consolidarse”

En medio del viaje que el Presidente Gabriel Boric realizó a Colombia para la asunción del nuevo mandatario de ese país, Gustavo Petro, se refirió al camino constitucional que está viviendo Chile.

“Hay un consenso en nuestro país, la Constitución actual está agotada, fenecida, por lo tanto no me cabe duda que como sociedad vamos a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios, como lo demostramos en el momento más difícil que ha vivido nuestra República en los últimos años, el 2019 para poder sacar adelante las reformas que sean necesarias, que aseguren un paso de encuentro para los chilenos”, manifestó.

Ante esto aseguró que se mantiene confiado en que los partidos de gobierno llegarán a “buen puerto” en torno a las discusiones para modificar la propuesta de nueva Carta Magna, el cual se ha generado dentro de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

Desde el PPD plantean compromisos para realizar modificaciones al texto que le den certezas a la ciudadanía, mientras que desde el PC no lo han manifestado de la misma manera.

Guillermo Teillier, presidente del PC, manifestó en entrevista con Radio Nuevo Mundo que “el concepto tiene que ser perfilar mejor algunos temas de la (propuesta de) Constitución” y declinó referirse al tema porque están en conversaciones.

Respecto a lo anterior, el Presidente Boric sostuvo: “Lo que he aprendido, a propósito de estas disputas de cuña, es que hay que leer las entrevistas enteras para poder pronunciarse respecto al espíritu que se busca y no tratar solamente de polemizar en base a la peor interpretación posible de la cuña que se hace de un actor político determinado”.

“Y estando acá en Colombia me parece que no es el momento para tratar de insistir en el debate interno específico, entre un actor político u otro. Lo que sí puedo decir es que los partidos están en conversaciones, no me cabe duda de que van a llegar a buen puerto para asegurar la certidumbre de la continuidad del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en nuestro país, del cual hay expectación en América Latina”, agregó.