Para no dañar el Apruebo: Historiador José Bengoa pidió una polémica “tregua de 30 días” a la CAM

El historiador José Bengoa solicitó una “tregua” de un mes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por los atentados en la Macrozona Sur para no favorecer al Rechazo en el plebiscito de salida, petición a la que se le cerró la puerta.

“Propongo, con todo respeto, que ustedes hagan una ‘tregua’ de 30 días en que suspendan las acciones directas. Esta ‘tregua’ no es ni con el gobierno, ni con el Estado; es con nosotros, con el pueblo de Chile y los mapuches que tienen otras posiciones. Es lo menos que les podemos pedir: libertad de acción se dice en política”, agregó.

“Creo que siempre es necesaria la existencia de organizaciones que vayan más allá de lo posible. Eso ha hecho la CAM, pero somos muchas y muchos quienes estamos firmemente por el Apruebo. Las mujeres mapuches, en particular, jugaron un papel central en la Constituyente. El Apruebo será también mayoritario en el pueblo mapuche y la CAM no los puede defraudar”, sostuvo el investigador a través de una carta en Le Monde Diplomatique.

Ante esto la CAM respondió también a través de una carta y desmarcó del proceso de nueva Constitución, aludiendo a que esta no representa ni resuelve las necesidades del pueblo mapuche.

Ante esto agregaron: “Es precisamente en este contexto que José Bengoa nos pide una tregua que, a su parecer, beneficiaría al pueblo de Chile y a los mapuche con otras posiciones. A primera vista, se nota que el señor Bengoa nos ha usado de objeto de estudio para posicionarse académica y políticamente, pero se nota que no ha leído nuestros comunicados ni nuestros escritos públicos y menos sabe de nuestra práctica política”.

“Debe ser que conoce solo la parte de la historia mapuche que le es útil para remodelar el multiculturalismo chileno y que resulta funcional al poder dominante. Su propuesta lo ubica en la típica posición del colonizador hablándole al colonizado, intentando mostrarnos el camino correcto en este escenario. Ahora bien, si son las actividades productivas del gran capital, envueltas en una lógica colonialista que poco le interesa al señor Bengoa, las que han despojado nuestra riqueza comunitaria durante siglos arrojándonos a los rincones de la historia ¿por qué deberíamos dar una tregua al pueblo chileno?”, manifestaron.

“Nuestra lucha jamás ha sido contra el pueblo chileno y ni siquiera contra un ‘gobierno’, sino contra los intereses de las clases que componen al Estado en su modalidad capitalista y colonial. Por esto, sostenemos que nuestra lucha no afecta los intereses del Apruebo, y le decimos a aquellos que están ahí que el problema no es nuestro proyecto de liberación, sino la acumulación de fuerzas que el Apruebo no logró hacer para disputar el Plebiscito”.