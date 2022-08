Presidente Boric y decisión de no decretar Estado de Excepción en Los Ríos: “Es una medida excepcional, no podemos naturalizarlo”

Durante este viernes, el presidente Gabriel Boric, se refirió a la decisión de no extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos.

Al respecto, el mandatario señaló que “nosotros siempre tenemos el deber de estar evaluando cuáles son las circunstancias en las cuales están las diferentes regiones”.

“Lo que nosotros hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos y tuvimos conversaciones con Carabineros el día de ayer, con los ministros sectoriales, para que en particular en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos garantizar la seguridad de las personas”, agregó.

Además, sostuvo que “el Estado de Excepción, no olvidemos su nombre, es una medida excepcional, no podemos naturalizarlo. El rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público, ellos tienen otro rol y se les pide colaboración en circunstancias específicas”.

“Lo que nosotros decidimos y lo conversamos con diferentes actorías de la región, con alcaldes, delegados, parlamentarios, es reforzar la seguridad en Los Ríos, mantener, si el parlamento lo tiene a bien, el Estado de Excepción en La Araucanía y la provincia de Arauco”, explicó.

En Duna en Punto, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “me parece muy raro que primero se justifica que sí y a los pocas horas que no, cuando los datos son los mismos. Fue una interpretación más bien política”.