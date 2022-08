La historia detrás de la polémica campaña del Rechazo con testimonio de travesti que dijo no denunciar violencia por “acto de amor”

Polémica ha generado la franja del Rechazo por un video en el cual un joven travesti aseguró no haber denunciado “por amor” una grave agresión con escopeta y a balazos por parte de un cliente.

Desde el Apruebo, criticaron este video debido a la necesidad de denunciar estos actos. Además, este testimonio generó la molestia generalizada de la comunidad LGBTI.

Según Radio ADN, Víctor Alejandro Merino, efectivamente un ex trabajador sexual quien en el programa online Patudas, del canal Colors TV, había dicho: “Bueno, ahora en verdad me estoy dedicando a la actuación. Así que prontamente van a ver un proyecto que estoy haciendo con una productora por el tema de la Constitución. Así que ahora en agosto se va a lanzar por todas las plataformas de redes sociales y también por la televisión. En eso estoy ahora“.

La cápsula fue subida a redes por el Movilh y rápidamente viralizada, causando la indignación especialmente de la comunidad LGTB+ por lo que se consideró un montaje, dado el reconocimiento implícito de ‘Alejandro’ de que su papel en la franja sería el de actuar y no dar un testimonio.

Sin embargo, el comando del Rechazo reaccionó afirmando que el testimonio fue verdadero y entregó a La Tercera una serie de documentos que lo acreditan, entre ellos, datos de la causa penal que se abrió el 2020 por el ataque, radicada en el Juzgado de Garantía de Talca. No obstante, según se puede ver esa causa en el Poder Judicial, la situación tiene más contexto del que se menciona en la franja.

El atacante -quien fue que hizo la denuncia ante Carabineros- fue formalizado el 29 de octubre de 2020, un día después de la agresión. En el documento se detalla que Alejandro o Matilde se acercó al agresor “con intención de cobrarle un dinero, al momento de llegar fue repelido por el Imputado quien de manera violenta y contando con un arma idónea, procedió a sacar desde su casa habitación una escopeta marca Sarssimal, modelo M204 Hunter, calibre 12, con la cual repelió la acción de la víctima, manifestándole que se retirara y comenzando a dispararle, causándole daños en el vehículo (…) posteriormente el Imputado se le acercó manifestándole literalmente que le iba a mandar un tiro en la cabeza, procediendo posteriormente a dispararle causándole los daños al vehículo consistentes en el parabrisas todo fracturado y resultando la víctima con motivo de esta acción con una lesión en su brazo izquierdo, específicamente una fractura en su antebrazo izquierdo expuesta 3A, de carácter clínicamente grave”.



La Moneda se refiere a la polémica

La polémica llegó a La Moneda. Tras la habitual reunión de los lunes entre el comité político y los partidos oficialistas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, criticó la pieza audiovisual afirmando que ésta es una “señal preocupante”.

“Queremos expresar nuestra preocupación por el tono en el debate público desde ayer, nuestro país ha hecho esfuerzos consistentes desde el año 2013 por aumentar la representación jurídica para la población LGBTQA+ ante denuncias de agresión, discriminación a partir precisamente de la promulgación de la Ley Zamudio”, dijo la ministra.

“Creemos que es una señal preocupante el que se llame a no denunciar porque precisamente las cifras que manejamos gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es que las personas de la comunidad no se atreven a denunciar, por distintos motivos, por temor a la discriminación y nos parece sobre todo que relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, como una que podría haber terminado en homicidio es preocupante”, cerró.

La declaración del protagonista

A través de un video, Alejando Merino afirmó que la historia relatada en la franja del Rechazo es auténtica, a pesar de múltiples cuestionamientos que se difundieron en redes sociales.

“Yo hice el video con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón. Si yo elegí perdonar, es un derecho mío y nadie puede cuestionármelo”, dijo.

Además, aseveró que “no quiero darle clases ni lecciones a nadie, pero no quiero que me juzguen, porque eso no era lo que yo buscaba”.

Finalmente, lamentó que “lo único que he recibido son malas palabras, malos mensajes y me juzgan”.