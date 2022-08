Elisa Loncon cuestiona duramente a los mapuche que están contra la nueva Constitución: “Ni un pehuenche debiera tener razón para rechazar (…) solo la ignorancia”

A través de un live de Facebook, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, manifestó que el pueblo Mapuche no tiene razones para no apoyar la propuesta de nueva Constitución.

“Los mapuche, nadie, ni un pehuenche, debiera tener ninguna razón para rechazar la nueva Constitución, porque por primera vez nuestras voces, nuestras palabras, nuestra historia y nuestra lucha están escritas, lamngen. Si hoy día están rechazando, es porque han seguido las mentiras de la derecha”, sostuvo Loncon.

A lo que agregó: “¿Cómo vamos a votar en contra de nuestros derechos? No hay ninguna razón (para rechazar), solo la ignorancia los va a llevar a votar en contra si lo hacemos. Y no creer en la hermana, no creer en el hermano. Yo les hablo como lamngen”. En esta línea, complementó: “A los campesinos que dicen que van a rechazar por desconocimiento, hay una norma que la nueva Constitución protege la ruralidad, todo lo que tiene que ver con la protección rural”.

La exconvencional leyó el Artículo 241, que hace referencia a la ruralidad:

1. El Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce

la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y

producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y

comunidades con la tierra, el agua y el mar. 2. Asimismo, facilitará la participación de las comunidades rurales a nivel local

y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas

que les afectan o conciernen.

A lo que añadió que “ningún campesino pobre tendría que votar en contra de esto (la propuesta constitucional), porque ¿quién le va a proteger eso? La Constitución poh, la Constitución. En estos días que faltan hay que hacer un trabajo enorme para que las personas conozcan estos artículos”.

“Chile y Uruguay son los únicos países en Latinoamérica que no reconocen constitucionalmente a sus pueblos. La gente que está diciendo que va a rechazar es porque no tiene este antecedente, no lo ha procesado”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la corporación de profesionales mapuche ENAMA, Hugo Alcamán, y que aparece en la franja del Rechazo, sostuvo que quienes tomaron esta opción lo hicieron porque “tiene que ver el destino del país que es de todos (…). Nuestros derechos no deben estar por sobre los derechos del resto de los ciudadanos no indígenas porque ello nos llevará inevitablemente a la confrontación, a conflictos y violencia insospechadas a lo largo de todo el país”.