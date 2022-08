“Jesucristo también se quedó solo”: Gonzalo de la Carrera tras su agresión contra el vicepresidente de la Cámara de Diputados

“Estoy orgulloso de haberme quedado solo. Jesucristo también se quedó solo”, aseguró el diputado independiente Gonzalo de la Carrera, su agresión contra su par del Partido Radical Socialdemócrata y vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, ocurrida la tarde de este martes en el hemiciclo.

En “Tu Día” de Canal 13, De la Carrera afirmó que fue agredido primero su par del Partido Radical y que existe una grabación que así lo prueba.

“Miguel Landeros, secretario de la Cámara (Baja), hoy día me comuniqué con él, y él va a buscar (el video) y la imagen está de frente”, expuso.

Durante el martes, la Cámara de Diputados, liberó el video donde se observa la agresión del diputado Gonzalo de la Carrera contra su colega radical.

De acuerdo a lo mostrado en las imágenes, ambos diputados están en una rincón de la sala, cuando empiezan a encararse, momento en que De la Carrera propinó golpes de puño contra Sepúlveda.

🔴| Instante en que Gonzalo de la Carrera golpea a Alexis Sepúlveda en el Hemiciclo. pic.twitter.com/dhnyQXj6dO — José María Del Pino (@josemdelpino) August 31, 2022

El hecho se registró concluida la sesión y cuando la transmisión televisiva había terminado, por lo que los registros corresponden a las cámaras de seguridad del hemiciclo.

Tras lo ocurrido, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, denunció ante la PDI la agresión propinada en su contra por Gonzalo de la Carrera.

Por su parte, en una escueta declaración pública, los diputados del Partido Republicano anunciaron que decidieron la expulsión.

La denuncia realizada ante los medios de comunicación presentes en el Congreso por la diputada Marcela Riquelme -quien fue agredida verbalmente por De la Carrera antes de los golpes propinados por el legislador a su par Alexis Sepúlveda- y la ola de reacciones que generó el actuar del parlamentario por el Distrito 11, la bancada republicana se dirigió al piso 11 del Congreso para una reunión de emergencia.

Gonzalo de la Carrera: ¿Una autoridad que no está a la altura?

En Hablemos en Off, Consuelo Saavedra sostuvo que “el diputado De la Carrera lleva demostrando muy pocos modales y un comportamiento poco cívico, y como no se hace responsable de lo que tuitea. Es es una autoridad del país y no está a la altura, y termina no solo saliendo de Republicanos sino de la bancada”.

“Es una lesera lo que hace de la Carrera (…) lo que pasara si lo expulsan del Parlamento es una brutalidad. Él responderá en tres años más a sus electores y ellos tomarán la decisión de su actitud”, afirmó Nicolás Vergara

¿Qué se le viene a De la Carrera?

Durante este miércoles, la Comisión de Ética de la Cámara acordó máxima sanción de censura y rebaja del 15% de la dieta parlamentaria para Gonzalo de la Carrera por agresión previa contra diputado Daniel Manouchehri.

“Actuando de oficio, solicitamos iniciar una causa. Se le va a notificar a De la Carrera para que pueda hacer los descargos. Habiéndolo escuchado, vamos a dictar una sanción”, señaló el presidente de la instancia, Nelson Venegas.

Asimismo, “pedimos perdón al pueblo chileno por cuanto quienes estamos en la Cámara tenemos que generar los mayores estándares de comportamiento”.