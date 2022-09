“Es un resultado que tenemos que leer con cuidado”: El análisis de Bachelet tras el triunfo del Rechazo

“Es claro que para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado y yo solo quiero decir que la declaración que hizo el Presidente anoche me representa completamente”, con estas palabra la ex presidenta Michelle Bachelet se refirió al triunfo del Rechazo.

La ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, tuvo un activo rol en la campaña, apareciendo en la franja televisiva y siendo, además, de ser la única de los expresidentes de Chile que se la jugó públicamente por el Apruebo, aseguró –en conversación con Canal 13- que hay que leer el resultado con “cuidado” y que hay que avanzar en diálogo.

Respecto de si el gobierno de Gabriel Boric se había enmarcado mucho por la opción Apruebo, la ex jefa de Estado afirmó que “la verdad es que yo he estado aquí afuera, así que por lo tanto no puedo…No soy la persona más adecuada para hacer una evaluación de ese tipo y por eso digo que creo que el análisis que hace el Presidente y por sobre todo cómo seguir para adelante me representa”.