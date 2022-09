“No corresponde”: Oficialismo responde al “ultimátum” del senador Núñez si el Gobierno “deja de lado” su programa

“Si el día de mañana esta coalición o la que viene dice ‘mire en realidad nosotros estamos contentos con este modelo, Chile funciona bien así, queremos seguir igual que en los últimos 30 años’, por favor, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda porque no es nuestro proyecto”.

Estas son algunas de las palabras del senador Daniel Núñez (PC), quien agregó que “estamos en un gobierno que comprometió un programa, pero si alguien dice que por las coyunturas económicas o mundiales o por el motivo que fuere, el día de mañana se deja de lado ese programa, por supuesto que nosotros salimos de ese Gobierno, si es lo lógico”.

Reacciones

Ante esto se produjeron reacciones desde diferentes áreas de la política, uno de ellos fue el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien emplazó al senador: “Yo llamaría al senador a actuar con lealtad al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Es inaceptable chantajear al gobierno por un cargo del Estado. Llamo al senador a dejar las amenazas de lado y comportarse con más lealtad”.

Leonardo Soto, también PS, dijo que “no corresponde dar un ultimátum político entre partidos que somos parte de una coalición, que está sustentando este gobierno. No es el tipo de relación que debemos construir, y más, con amenazas que no tienen ningún sentido, porque no hay nada que desaliente más a la gente o que frustre más a las personas que tratar de cambiar un modelo y no hacerlo y solamente quedarse en un trabajo estéril e inútil como ha sido hasta ahora”.

Por su parte, el también comunista Boris Barrera, sostuvo que “creemos que el cambio de gabinete tiene que ver con impulsar justamente ese programa (de Gobierno) en este nuevo tiempo como le dicen. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el Presidente y con el programa de gobierno de nuestro Presidente”.

Jaime Araya (IND-PPD), señaló que “parece que no entendió la lección del día domingo el senador Núñez, la gente habló bastante claro respecto de la necesidad de ir concitando consensos, creo que ahí es importante bajar los tonos (…) venir a amenazar con el chantaje creo que es propio de alguien que no ha tenido una adecuada comprensión del momento, aquí nos necesitamos todos desde el Partido Comunista al Partido Republicano”.