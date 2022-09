Michelle Bachelet y Ricardo Lagos: Los nombres que suenan para eventual comisión de expertos en redacción de propuesta de nueva Constitución

Tras el aplastante triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, el mundo político está buscando acuerdos para definir cuál será el camino para la redacción de la nueva Constitución.

Algunos de los nombres que han surgido para conformar parte del grupo que redactará este nuevo texto están los ex presidente Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

El propio Lagos fue quien respondió la pregunta si estaría disponible para integrar el panel de expertos y redactar el borrador de una eventual Carta Magna.

“Eso lo resuelve el Presidente (pero) yo soy un disponible para lo que pueda servir… Si eso ayuda, obviamente no me voy a negar, yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas”, concluyó en conversación TVN.

En una carta a El Mercurio, el ex mandatario aseveró que “creo que finalmente es mejor avanzar ahora. Porque si avanzamos ahora, está sobre caliente… Tenemos una Constitución que se acaba de rechazar, pero en ella hay definiciones valiosas que hay que preservar“.

“Si vamos a discutir en cinco años más, ya nos vamos a olvidar de eso y vamos a partir todo de cero. Pero ahora no es necesario partir de cero. En consecuencia, veamos en qué cosas ambas opciones, el Apruebo y el Rechazo, estaban de acuerdo y ahí tenemos bastante avanzado”, señaló.

Asimismo, señaló que “como ganó el Rechazo, puedo tomar el texto constitucional y decir esto, esto, esto y esto me parece bien y debe estar en el nuevo texto. Entonces tengo una parte de la Constitución que ya está hecha”.

Respecto al mecanismo para la redacción de una nueva Constitución, sostuvo que “la gente ya se acostumbró a la idea de una Convención“, declaró, pero aseguró que paralelamente debería existir un grupo asesor “que determine “qué artículos de lo que está rechazado vale la pena preservar o qué artículos hay que descartar”.

La propuesta de Michelle Bachelet

El diputado del Partido Liberal (PL) y ex vocero del comando del Apruebo, Vlado Mirosevic, opinó que el proceso constituyente debe continuar con una comisión de expertos y expertas sin poder vinculante pero que hagan recomendaciones durante el proceso.

El legislador propuso a Michelle Bachelet para formar parte de esta comisión.

Frente a algunos que han propuesto al expresidente Ricardo Lagos como quien encabece esta comisión, el parlamentario dijo que “es algo que hay que evaluar (…) Que sean designados, pero con la mayor amplitud posible, porque los expertos también tienen una cierta mirada de la sociedad, no son 100% neutrales”.

La participación de Lagos “es algo que se tiene que discutir (…) Podría ser él y muchos más, la figura de Michelle Bachelet también puede ser un rostro. Ella tuvo también una experiencia de proceso constituyente en su Gobierno que produjo un texto que me parece que puede ser un buen punto de partida también”.