“No quiero menoscabar la figura del Presidente”: Teillier reconoce error al filtrar conversación con Boric

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Yo fui, él me recibió y expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero pensaba que no era para tanto, que no daba para que no fuera subsecretario”.

Estas fueron algunas de las palabras del líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en Radio Nuevo Mundo, tras la reunión que tuvo con el Presidente Gabriel Boric producto de la fallida designación que tuvo Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

Según Teillier, el mandatario lo citó para buscar una “compensación” para el partido oficialista, ya que por las “presiones de la derecha” era imposible sostener a Cataldo en Interior, ya que “no lo iban a a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho incluso abandono de la sala en la Cámara de Diputados y que no iban a dejar entrar al subsecretario, etcétera. Entonces eso era muy complicado”.

“Yo entendí eso que dijo el Presidente, y él me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni mas cargos, sino que se entienda que es una situación política incómoda”, señaló Teillier.

Este lunes, Teillier sostuvo que fue un error haber dado a conocer la conversación que tuvo con el Presidente, tras conocer las críticas realizadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y no entiendo cómo pudo suceder algo así”, manifestó la secretaria de Estado en Tele 13 Radio.

Sobre este punto, Teillier manifestó: “Yo le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso si así lo considerara el Presidente. Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho y si lo ha dicho así la ministra del Interior, estoy de acuerdo con ella”.