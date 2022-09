“Las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”: Roger Federer se retira del tenis

Un día importante para el tenis, pero no por las razones que quisiéramos, y es que el destacado deportista Roger Federer, anunció su retiro de esta disciplina.

La Laver Cup en Londres será el último evento donde participará y con ello finalizará su carrera a los 41 años.

Una de las causas de su retiro se debe a las lesiones que tiene en la rodilla, que lo afectaron en el último tiempo, lo que incluso provocó que desapareciera del ranking ATP. De hecho, su última participación en un torneo, fue en Wimbledon 2021.

Federer desempeñó una gran carrera, que lo mantuvo 310 semanas como número uno del mundo, siendo 237 de éstas de forma consecutiva. Con esto estableció un récord que hasta hoy nadie ha logrado superar.

Entre sus triunfos se encuentran 20 Grand Slams, 103 títulos ATP, una medalla de oro olímpica en dobles, además de 1.251 triunfos y solo 275 derrotas.

“De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y la mayoría de los fanáticos de todos los fanáticos que dan vida a este deporte”, manifestó el tenista en su mensaje de despedida.

“Hoy quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, agregó.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, señaló Federer, donde agregó: “La Laver Cup será mi último evento ATP”.

“Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado”, comentó.