El primer y más detallado mapa de la contaminación en Chile: Las casas son responsables de casi el 90%

Pese a lo mucho que se habla de contaminación, en Chile no existía un registro claro, detallado y global de los sectores que más contribuyen a esta situación, algo que se logró gracias al Inventario Nacional de la Calidad del Aire.

En este se caracterizaron las emisiones provenientes de los sectores vehicular, industrial, energético, minero y residencial a lo largo de todo el país, el cual incluye los contaminantes críticos (los que afectan la calidad del aire) como los gases de efecto invernadero (que tienen un impacto en el clima).

Este trabajo, es el primer estudio que estima de manera sistemática estos contaminantes y fue encabezado por investigadores de la Universidad de Chile, de la Universidad Federico Santa María y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Uno de los principales hallazgos, es que en Chile se generan 191 kilotoneladas de Material Particulado Grueso (PM10) y 173 kilotoneladas de Material Particulado Fino (PM2.5) en promedio al año. Estos son contaminantes atmosféricos (partículas líquidas o sólidas) que están suspendidas en el aire y que causan distintas enfermedades.

El PM2.5, al ser más pequeño, penetra a lo largo de todo el sistema respiratorio hasta los pulmones, produciendo irritaciones e incidiendo en diversas enfermedades “y por lo tanto, su impacto también es mayor. Sería el más dañino para las personas y por eso también la normativa es más estricta para el PM2.5 que para el PM10, en términos de valores de concentración”, agregó Huneeus.

La investigación permitió determinar que el sector residencial es responsable de más del 90% de las emisiones de Material Particulado, tanto grueso (PM10) como fino (PM2,5), además del 81% del monóxido de carbono (CO) y del 87% del total de de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC). Este último grupo de gases incluye al metano (CH4), el cual está asociado a la destrucción de la capa de ozono y al cambio climático.

Lo que más sorprendió a los investigadores fue la magnitud de la contribución del sector residencial a las emisiones de MP2,5 en la zona centro-sur de Chile, “que realmente es asombroso, ya que en algunas ciudades la contribución fue del 95%-98%”, subrayó el académico de la U. de Chile.

En el estudio también se señaló que los sectores de energía e industria tienen aportes significativos a las emisiones de amoníaco (NH3), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), mientras que el sector transporte domina las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y CO2, y el sector minero es el que más genera SO2.

“La leña no es oficialmente un combustible y por lo tanto, no sufre el mismo monitoreo que cualquier otro combustible como el gas licuado, la bencina, la parafina”, dice Hunneus. Entonces no se sabe cuánta leña se está consumiendo y hay un mercado informal que es sumamente grande, lo que hace más difícil aún estipular la cantidad de consumo.