¿Qué está pasando en Irán? Esto es lo que sabemos

El martes 13 de septiembre la joven de 22 años Mahsa Amini, fue detenida por la Policía de la Moral en Teherán, capital de Irán. La razón, llevar mal puesto el velo.

La joven, que estaba de vacaciones con su familia fue llevada a la comisaría y entró en coma horas después, por lo que fue trasladada al hospital de Kasra, lugar donde falleció tres días después, el recién pasado 16 de septiembre.

Según las informaciones de las autoridades iraníes -recogidas por los medios Iran Wire y Fars-, Amini falleció de “un paro cardiaco”, pero distintas asociaciones proderechos humanos como Hengaw o Haalvsh aseguran que se debió a una “brutal paliza” a manos de agentes de la Policía de la Moral.

Mahsa Amini, 22, is in a coma after being tortured by Iranian authorities.

This would be unacceptable no matter what, but the fact that she was arrested for improper wearing of the hijab makes it even more horrifying.

Please join me in sharing her name and story.#مهسا_امینی pic.twitter.com/FEB6BYfIZO

— Leah Remini (@LeahRemini) September 15, 2022