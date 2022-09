Se viene el CyberMonday: 7 consejos para evitar fraudes

Si tienes algo que comprar o adelantar algo para Navidad, la oportunidad de encontrar buenas ofertas puede llegar este nuevo Cyber Monday, que se desarrollará entre este martes 4 y el jueves 6 de octubre.

Se trata de miles de ofertas que habrá en cerca de 800 marcas, que empiezan a las 00:00 del martes (es decir, el lunes en la noche), por lo que también es necesario estar atento a posibles estafas.

Maximiliano Valdés, director y fundador de Chocale.cl (medio especializado en consumo digital e información bancaria), apunta como primera recomendación leer bien la lista de tiendas y marcas oficiales que participan, la que está disponible en cyber.cl, que en este caso son 788 los comercios que participan, además de 38 fundaciones solidarias y 25 empresas regionales.

Que estén oficialmente afiliados al CyberMonday significa que cuentan con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago, quien exige requisitos de seguridad, fiabilidad de la comunicación con el consumidor y la confidencialidad de los datos que se entregan.

“Puede ser que haya tiendas o marcas que no estén en el evento oficial pero que así y todo anuncien algunas ofertas”, dice. En ese caso, ante la existencia de un descuento atractivo se debe revisar la reputación del sitio. Si no lo conocías ni tampoco nadie de tu entorno, y además no puedes encontrar información sobre él, lo mejor es abstenerse.