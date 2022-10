El plan de Elon Musk para lograr la paz entre Rusia y Ucrania (y las críticas que dejó)

Elon Musk nunca está libre de polémica, y es que ahora el director ejecutivo de Tesla, generó gran controversia en Twitter el plantear un “plan de paz” para el conflicto que se vive en el este de Europa.

Se trataba de una “solución” a la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual el magnate publicó en su cuenta de Twitter y que además sometió a votación.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022