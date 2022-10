¿Qué se sabe del estudiante que acompañaba al astrónomo desaparecido en La Silla?

Desde el pasado 16 de septiembre se mantiene desaparecido el astrónomo y astrofísico Thomas Marsh (60), en el sector del Observatorio La Silla, en la Región de Coquimbo.

El científico británico de la Universidad de Warwick había llegado a Chile solo dos días antes como astrónomo visitante, ya que había postulado a un tiempo de observación en el telescopio New Technology Telescope (NTT) del Observatorio Europeo Austral (ESO, por su sigla en inglés).

Quien dio aviso de la desaparición fue un joven de 23 años que venía con él, se trata de un estudiante de doctorado perteneciente a la misma casa de estudios. Ambos debían encontrarse a tomar desayuno y luego trasladarse hasta el observatorio, pero Marsh nunca llegó.

Lo que se sabe por el momento es que el joven -cuyo nombre no se puede revelar- prestó declaraciones en calidad de testigo y abandonó el país hace algunos días.

“No podemos (revelar su identidad), porque como es testigo en la causa, la fiscalía no puede entregar esos antecedentes a terceros no intervinientes”, y tampoco se dio conocer qué día dejó el país ni cuál fue su destino.

Si bien no hay evidencias que involucren al joven con la desaparición del académico, no hay una investigación en su contra que lo obligue a mantenerse en el país, aunque hay versiones que indican que habría tenido una fuerte discusión con Marsh el día anterior a su desaparición.

“Efectivamente, el Ministerio Público no puede revelar dónde se encuentra, pero sí puedo señalar que estuvo siempre disponible para la investigación y va a estar disponible ante las autoridades competentes para identificar cualquier asunto que debamos ratificar o ampliar su anterior declaración. Él sigue manteniendo la calidad de testigo, mientras no haya evidencia de un crimen o simple delito cometido”, sostuvo el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega.

“De ninguna manera podemos impedir el libre viaje de una persona o evitar que salga del país si esa persona no está acusada de nada. El estudiante no está acusado de nada (…) (Esta) es una investigación larga, se han tomado muchas declaraciones y no existe un antecedente de alguna discusión o de una especie de altercado que nos diera un móvil para pensar algo distinto a cualquier conversación entre profesionales”, explicó.