Mesa paralela constituyente con incidentes: Gaspar Rivas le gritó a una mujer

Los ánimos están más que encendidos en la mesa paralela constituyente. Tanto, que hoy se llegó a un episodio de agresión y violencia verbal por parte del diputado Gaspar Rivas (PDG).

En un video difundido en redes sociales, se ve a Rivas forcejear y gritarle a su jefa de gabinete, mientras varios que forman parte de la mesa, le gritan que se vaya.

Rivas comentó sobre el altercado que cuando habló de derecha pinochetista “personas se pusieron de pie y a viva voz me interrumpieron y yo golpeé la mesa para exigir que me escucharan como yo los había escuchado cuando me emplazaron a mí”.

El registro fue compartido por Francico Muñoz, conocido como “Pancho Malo”, quien también está formando parte de estas mesas paralelas.