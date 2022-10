Macondo: Así será la serie de “Cien años de Soledad”

“Macondo” es el nombre de la serie inspirada en el libro “Cien Años de Soledad” del escritor Gabriel García Márquez. Netlix es la plataforma que le dará vida a este Cabe recordar que el anuncio de este proyecto fue realizado el 6 de marzo de 2019, fecha en que el escritor colombiano habría cumplido 92 años.

Este viernes, se cumplen 40 años desde desde que se anunció que se le otorgaría el Nobel de Literatura. Un hito que sirve como excusa para lanzar el primer adelanto del proyecto y la confirmación de su equipo creativo y técnico.

Además, sostuvo que “el empeño que le hemos puesto ha requerido, y seguirá requiriendo, acompañarnos de los mejores artistas audiovisuales, guionistas, productores, directores, diseñadores de producción, arte y vestuario, entre muchos otros, así como de grandes expertos del mundo en la obra, la gran mayoría colombianos”, agrega el ejecutivo. “Estos artistas han llevado a cabo un trabajo preciso, ambicioso, relevante y pertinente”.

Netflix informó que la dupla de directores de la primera temporada estará integrada por el argentino Alex García López y la colombiana Laura Mora. El primero es conocido por comandar episodios de diferentes series en inglés, desde la británica Utopia hasta producciones de Netflix como The Witcher y Cowboy Bebop.

Por su parte Mora es responsable de las películas Matar a Jesús (2018) y Los reyes del mundo (2022), gran ganadora del último Festival de San Sebastián y candidata de Colombia a los Oscar 2023. Además, ha dirigido las series Pablo Escobar: El patrón del mal y Frontera verde.

El guionista puertorriqueño José Rivera (Diarios de motocicleta, Los 33), confirmado en el proyecto desde 2020, está inmerso en la elaboración de los textos junto a las colombianos Natalia Santa (Historia de un crimen: Colmenares), Camila Brugés (Frontera verde) y Albatros González (Lynch). Grupo que cuenta con la asesoría de María Camila Arias, coescritora de Los reyes del mundo.

En tanto, el diseño del vestuario será bajo la supervisión de Catherine Rodríguez, quien tiene en su carrera destacados trabajos para series como “Goles en contra” de Netflix.

