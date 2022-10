A 40 días de la muerte de Mahsa Amini: Las impactantes imágenes de las protestas en Irán

A poco más de 40 días del asesinato de Mahsa Amini producto de la violencia policial en Irán, su muerte no sucedió en vano, ya que ha logrado movilizar a miles de personas no solo en ese país, sino que a lo largo del mundo.

Mujeres y hombres iraníes se han tomado las calles con marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, denunciando y protestando por las represivas leyes del gobierno, y que van especialmente enfocadas hacia el género femenino.

Todas las manifestaciones han tenido una gran represión policial, con decenas de manifestantes fallecidos, además de miles de heridos y detenidos.

I am a free woman! Students are throwing their scarves up 📍Tehran, 26th October#MahsaAmini pic.twitter.com/l8vxF8CVj5 — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) October 26, 2022

De hecho la Unión Europea ya ha impuesto varias sanciones a Irán por violar los derechos humanos y por la fuerte represión.

Una de las mayores protestas en contra del gobierno tuvo lugar este miércoles, mientras las autoridades apuntan que los disturbios son fomentados por extranjeros.

En la capital, Teherán, se encendieron hogueras en las calles, mientras en la marchas se coreaba “Muerte al dictador”, en referencia al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, quien está en el poder desde 1989.

Saqez, Iran, 26th October

Massive crowd are heading towards #MahsaAmini’s grave to commemorate her, 40 days after she died under Police custody.

People are protesting and striking in many cities of Iran, including the capital, Tehran.#مهسا_امینی pic.twitter.com/MgFKzBc1yl — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) October 26, 2022