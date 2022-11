Los mejores memes que ha dejado “RIP Twitter” con el supuesto fin de la red social

Con todos los dramas que ha tenido Twitter en los últimos meses, se ha dejado caer un manto de incertidumbre sobre esta red social. De hecho, la noche de este jueves se hizo tendencia el hashtag “RIP Twitter” (Descansa en paz Twitter).

Esto en parte fue por la salida en masa de trabajadores ante el ultimatum de Elon Musk, quien dijo que todos debían trabajar mucho más o irse de la empresa.

La situación ha llevado las situaciones la límite, razón por la que muchos empezaron a hablar sobre el fin de la red social, inclidao el mismo dueño, Elon Musk.

Estos son algunos de los memes que dejó:

Ugh, end of an era. #RIPTwitter pic.twitter.com/aL3AQuoexO

It’s been a pleasure tweeting with y’all for the past 13 years. #RIPTwitter pic.twitter.com/XsLuMNi59A

— toby is the scranton strangler (@OhHELLNawl) November 18, 2022