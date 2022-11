Argentina cayó ante Arabia Saudita y estos fueron los memes

Un resultado inesperado fue el 2-1 de Arabia Saudita frente Argentina en su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Fue un duro golpe para los dirigidos por Lionel Scaloni, que llegaron a Medio Oriente con el cartel de favoritos y antecedidos de un invicto de 36 partidos.

Algo que confirmó el propio número 10 y mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Y aseveró que “ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad”.

Tras este resultado, las redes sociales se llenaron de memes por la derrota de la selección trasandina.

No quiero reírme de argentina (menos de mi amado messi), pero en honor a todo el bullying que recibimos por no ir al mundial… me siento con el deber de traer este meme a esta red social #justiciayreparación pic.twitter.com/B1Dj1Mx7KH

Diego Maradona looking down at this Argentina team pic.twitter.com/YQO843S6oS

— Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2022