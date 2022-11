Calendario 2023 propuesto por Mineduc genera polémica: Sugiere días para la visibilidad transgénero y mes de la memoria y la democracia, entre otros

Días para la visibilidad transgénero y mes de la memoria y la democracia son parte del calendario que entregó la División General de Educación del Ministerio de Educación a las Secretarías Regionales Ministeriales.

Si bien aún falta la entrega del “Calendario Escolar” que debe disponer cada Seremi en su región, y que el documento en cuestión es una “guía” preliminar, desde la cartera se destacan lo dispuesto como “el criterio general que oriente la elaboración de los calendarios regionales”.

“Cada comunidad educativa definirá cuáles de estas fechas relevarán en los distintos niveles educativos y de qué modo. Para algunas de ellas se elaborarán orientaciones que se pondrán a disposición de las comunidades educativas”, señalaron.

Asimismo, destacaron que “la propuesta es que estas conmemoraciones se integren en los espacios curriculares regulares”.

Las críticas al calendario

Diferentes miembros de la derecha criticaron este calendario por la exclusión exclusión de fechas como las referentes a las conmemoraciones del Día del Carabinero o las Fuerzas Armadas, aún cuando en orientaciones de años anteriores del Mineduc tampoco habían sido incluidas.

De hecho, la administración anterior, el año pasado, se incorporaron fechas a conmemorar a modo general y mientras este año las orientaciones incluyen decenas de actos, en 2021 sólo citaron siete.

Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes ! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo pic.twitter.com/gUFSNc9kdI — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 22, 2022

En el mismo tono, el diputado Hotuiti Teao, junto con oficiar a la cartera para que dé explicaciones, sostuvo:

Impresentable que @Mineduc haya eliminado conmemoración del #DiaDelCarabinero en el Calendario Escolar 2023, instancia que se consideraba en años anteriores. Al gobierno le sobran palabras de buena crianza para las fuerzas de orden público, pero de apoyo con hechos concretos NADA pic.twitter.com/ZjuyK0EGKQ — Hotuiti Teao Drago (@hotuititeao) November 21, 2022

Ante estas críticas, desde la Subsecretaría de Educación aclararon, en primer punto, “que estas corresponden a orientaciones generales y no al Calendario Escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremi, que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren”.

En segundo lugar, agregaron, “hay que aclarar categóricamente que no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir, en ningún caso, que ese día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún que no sea conmemorado en los establecimientos”.