Tras ser condenada a seis años de cárcel: ¿Cuál es el futuro de Cristina K?

Un hecho que marca un antes y un después en la política argentina fue la condena de la vicepresidenta y ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández a pasar seis años en prisión “por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública”.

Además, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF) la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina.

El tribunal dio el veredicto final en la causa conocida como Vialidad donde se acusa a la vicepresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Tras este fallo, la propia Fernández, a través de sus redes sociales, aseveró que “tal cual lo dijimos hace tres años, la condena estaba escrita” .

“Lo raro de la condena de hoy es que es por administración fraudulenta. No quiero detenerme tanto en lo estrictamente jurídico, pero quiero leer el artículo 171. En su inciso 7, se establece la conducta que se hace responsables de acuerdo al Código Penal. Dice: ‘El que por disposición de la ley de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo la administración de bienes ajenos y con el fin de procurar para sí un lucro indebido o para causar daños violando sus deberes’”, señaló

Y luego agregó que “como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes del Presupuesto, porque lo curioso es que el delito lo cometí por la sanción de leyes”. “Yo no legislo. No sancioné las leyes del Presupuesto, esos fueron los diputados y senadores. Tampoco el Presidente de la República”, añadió.

Respecto de su futuro político, la viuda de Nestor Kirchner aseveró que “no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, [Héctor] Magnetto (director del diario Clarín). El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa”.

¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022

El futuro de Cristina K

Pese a la sentencia, es poco probable que Cristina Fernández sea privada de libertad, al menos en el corto plazo.

Esto por dos razones: en primer lugar, porque su cargo de Vicepresidenta de la nación le proporciona fuero al menos hasta que deje el cargo a fines de 2023, dependiendo del resultado de las próximas elecciones trasandinas. Y en segundo lugar, la sentencia debe quedar a firme tras haber agotado los recursos de apelaciones, lo cual podría entrampar largamente el proceso.

Para que Cristina K deje de ser vicepresidenta de Argentina antes del próximo año debe enfrentar un juicio político, que entre las causales de este está: el mal desempeño de las funciones y la comisión de delitos en el ejercicio del cargo o fuera de la función pública. Sin embargo, será necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para sacar a la vicepresidenta de su cargo a través del procedimiento de juicio político.

Y lo mismo rige si la condena quedara firme con ella ejerciendo otro cargo que también le otorgara fueros. Si en las elecciones del año próximo decidiera ser candidata a presidenta, estaría asumiendo el riesgo de perder esos fueros en caso de no ganar. Si fuera candidata a senadora, tendría muchas chances de ganar una banca y retenerlos.

Otro de los temas es la edad de la ex mandataria, quien tiene 69 años. Esto debido a que la justicia argentina establece determinados supuestos en los que el juez de ejecución “podrá disponer” (no es automático) el cumplimiento de la pena impuesta en prisión domiciliaria. Uno de ellos es que el condenado sea mayor de 70 años, edad que cumplirá Cristina K el 19 de febrero de 2023.

¿Podría Alberto Fernández indultar a Cristina K?

Según consigna La Nación, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, podría indultar a su vicepresidenta, pese a que hay constitucionalistas que sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados.

El indulto no requeriría esperar que la condena quede firme. Pese a que hay constitucionalistas que advierten que no corresponde, en Argentina la Corte avaló el indulto incluso a procesados.