Quieren que renuncie: Elon Musk hizo una encuesta en Twitter y perdió

A través de una encuesta que el mismo Elon Musk hizo en Twitter, los usuarios votaron para que el multimillonario de un paso al costado como jefe de la compañía.

Más de 17 millones de cuentas votaron en la publicación, en la que el dueño de Tesla se comprometió a cumplir.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022