Un ídolo a la altura de Pelé y Maradona: La figura de Lionel Messi

“Sabía que Dios me iba a regalar este título, presentí que iba a ser en este Mundial”, aseguró el capitán de la selección Argentina y mejor jugador de fútbol Lionel Messi.

Tras vencer a Francia en el Estadio Lusail, el deportista tomó el micrófono de la transmisión oficial para dirigir el festejo de los miles de hinchas argentinos que llegaron a ver la tercera Copa del Mundo de la Albiceleste.

“Sufrimos mucho, hay que reconocerlo. Nos pusimos 2-2 tal como ocurrió contra Holanda. Pero nos pusimos en ventaja en la prórroga y nos empatan otra vez”,afirmó.

Más tarde en la transmisión oficial, el rosarino dedicó el triunfo a los argentinos y a los muchos jugadores que pasaron por el equipo nacional, antes de este logro.

“Todo esto me recuerda toda mi carrera con la selección. Este el sueño de todos, todos la quieren tener. Somos poquitos los que la tenemos, es una felicidad enorme. Me acuerdo de mi familia y después de todos los chicos clon los que me tocó jugar en la selección. Todos deseábamos esto, todos lo queríamos e hicimos todo para conseguirlo”, dijo Leo.